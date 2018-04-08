المحافظات - أ ش أ

قدم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية, التهنئة بعيد القيامة المجيد للأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها والقساوسة والإخوة المسيحيين بالمحافظة.

وأعرب صقر عن خالص أمنياته للأخوة المسيحيين بقضاء عيد سعيد وأن يديم على مصر الأمن والأمان وأن يتحقق لشعب مصر كل ما يصبوا إليه من طموحات وأمال في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية وعدد من القيادات الأمنية والمحلية وأعضاء مجلس النواب وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني, قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بشوي بمدينة الإسماعيلية.

وقدم المحافظ واللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية التهنئة للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية, والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

من جانب اخر أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء السبت، أن العبقرية المصرية تتجسد في الشعب المصري العريق بكل طوائفه والذى يثبت على مر التاريخ تماسكه وصلابته في مواجهة الصعاب، مشيراً الى روح المحبة والسلام التي تسرى فيما بينه وبعضه البعض وايضا مع الاخرين.

وزار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عددا من كنائس المحافظة لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

والتقي الغضبان برواد الكنائس وقدم لهم التهنئة , مؤكدا فخره واعتزازه بعلاقة الأخوة والتلاحم بين المصريين مسلمين ومسيحيين , والتي أصبحت نموذجا يحتذى به للتعايش والتسامح في العالم كله , مشيرا إلى أن النسيج المصري فريد وقوي وفشل جميع أعدائنا في زعزعة تلاحمه واستقراره.

وقام الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم وبرفقته اللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم , ورجال الدين الإسلامي وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بزيارة عدد من كنائس الفيوم منها الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية وكنيسة ماري جرجس للأقباط الأرثوذكس لمشاركة الأخوة الأقباط الاحتفال بعيد القيامة.

وشارك محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد , ومساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة اللواء هشام نصر , السبت , في قداس عيد القيامة بكنيسة السيدة العذراء في مدينة مرسى مطروح , بحضور لفيف من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وترأس القداس الأنبا بولا راعي كنيسة الشهيدين بمطروح , مؤكدا أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد هو رسالة محبة للعالم وفرصة طيبة أمام كل إنسان لصنع الخير من أجل الوطن الذي نعيش فيه بل والإنسانية جميعها.

وهنأ محافظ الإسكندرية محمد سلطان الاخوة الاقباط والطائفة الانجيلية بعيد القيامة المجيد , مقدما خالص التهاني باسم شعب الاسكندرية , ومتمنيا أن تستمر أعياد مصر طوال العام.