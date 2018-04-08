برازيليا - أ ف ب

غادر الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مساء السبت مقر نقابة عمال المعادن في ساو برناردو دو كامبو بجنوب البلاد، وسلّم نفسه إلى الشرطة، بحسب ما أفاد تلفزيون “غلوبو”.

وقد استطاع لولا مغادرة مقر النقابة ونُقل في موكب للشرطة، بعد أن كان حشد من مؤيديه المعترضين على اعتقاله قد منعوه في وقت سابق من مغادرة المبنى.

وأنهى لولا السبت حال الترقّب، بإعلانه أمام آلاف من مناصريه أنه موافق على مذكرة الجلب وأنه سيسلم نفسه للقضاء، مجدِدا القول إنه بريء.

ولم يكن أمام المرشح الاوفر حظا للاقتراع الرئاسي أيّ خيار بعد يومين على صدور المذكرة بأمر من القاضي المكلف مكافحة الفساد سيرجو مورو، إثر ادانته في الاستنئاف بعقوبة السجن 12 عاما بتهمة تبييض الاموال والفساد.