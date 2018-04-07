الكويت - أ ش أ

توج المنتخب السعودي لألعاب القوى بلقب بطولة الخليج الـ 16 لألعاب القوى للشباب، والتي اختتمت منافساتها مساء اليوم السبت على ميدان الإتحاد الكويتي لألعاب القوى، فيما حل منتخب الكويت ثانيًا والمنتخب القطري ثالثًا.

وأحرز المنتخب السعودي في البطولة – التي استمرت ثلاثة أيام – 28 ميدالية متنوعة، بواقع ثماني ذهبيات، و13 فضية، وسبع برونزيات، في حين حقق منتخب الكويت 15 ميدالية، بواقع خمسة ذهبيات، وفضية وتسع برونزيات.

من جانبه، قال أمين السر العام للإتحاد الكويتي لألعاب القوى مدير البطولة سيار العنزي – في تصريح صحفي عقب ختام البطولة – إن منتخبات الشباب الخليجية المشاركة في البطولة، ظهرت بمستوى فني مرتفع، مشيرًا إلى أنها تمثل أمل ومستقبل ألعاب القوى بدول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن البطولة شهدت تحطيم رقم قياسي خليجي، ورقم قياسي للبطولات الخليجية، وهو مؤشر طيب يعكس تطور اللعبة، واهتمام دول مجلس التعاون الخليجي ببناء قاعدة من اللاعبين الواعدين، معربًا عن شكره للوفود الخليجية التي حرصت على المشاركة وإنجاح هذا التجمع الخليجي.

بدوره، أعرب رئيس الوفد السعودي المشارك في البطولة إبراهيم بو بشيت، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه الشباب السعودي بالفوز بلقب البطولة عن جدارة واستحقاق، لافتًا إلى المستوى الرائع للبطولة.

يذكر أن البطولة انطلقت يوم الخميس الماضي على ميدان الإتحاد الكويتي لألعاب القوى بمنطقة (كيفان)، بمشاركة منتخبات السعودية، والإمارات، وقطر، وعمان، بالإضافة إلى منتخب الكويت المستضيف.