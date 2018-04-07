الرباط - أ ش أ

تشهد البطولة العالمية للكاراتيه المقامة حاليًا في المغرب نهائيًا مصريًا خالصًا لوزن 84 كجم بين الثنائي المتألق أحمد المصري الذي تأهل لثالث نهائي له على التوالي في هذه السلسلة ومحمد الكتبي الذي تأهل لثاني نهائي له على التوالي لتضمن مصر ميداليتين ذهبيتين وفضيتين في نهائيات البطولة.

في الوقت نفسه تأهلت ندى محمد إلى مباراة الميدالية البرونزية لوزن 68 كجم في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بعد فوزها في دور الترضية الأخير على بطلة ألمانيا 1/4.