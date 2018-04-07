برشلونة - أ ش أ

عادل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، رقم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في سباق جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى “الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي”.

محمد صلاح كان يتصدر قائمة الحذاء الذهبي منفردا برصيد 29 هدفا بالدوري الإنجليزي، إلا أن ليونيل ميسي تمكن من معادلة رقم صلاح من خلال الوصول إلى الهدف رقم 29 في الدوري الإسباني بعدما سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” في مباراة برشلونة اليوم أمام ليجانيس.

ويأتي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني في المركز الثالث برصيد 26 هدفا، ثم تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو الإيطالي في المركز الرابع برصيد 26 هدفا أيضا.