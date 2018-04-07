واشنطن - أ ش أ

لقى 3 أشخاص مصرعهم اليوم إثر تعرضهم لإطلاق الرصاص بولاية الينوى الأمريكية.

وافادت الانباء أن الشبهات تدور حول شخص كان داخل حافلة خاصة مؤجرة قام بإطلاق الرصاص على الركاب فى مدينة روكفورد , مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص .

وصرح متحدث باسم الشرطة بأن قائد الحافلة تمكن من قيادتها إلى موقع قريب من هاتف عمومي للاتصال بالشرطة التي عثرت على القتلى بعد وصولها , فيما تمكن الجانى من الفرار.

ولم تتوافر – حتى الآن – أية تقارير عن دوافع الحادث .