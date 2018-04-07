أخبار مصر - أحمد عوض

شهد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مساء اليوم السبت، مراسم قداس عيد القيامة المجيد وسط ترحيب كبير من الحضور بكاتدرائية الأنبا شنودة بمدينة الغردقة.

وهنأ عبد الله الجميع بتلك المناسبة، متمنيًا لهم ولجميع أهل وشعب مصر الخير والأمان والأمن، وزيادة المحبة في قلوب المصريين والتي لا تفرق بين مسلم أو مسيحي وتجعل الطوائف نسيج واحد على أرض مصرنا الغالية.

وأشاد المحافظ بأهالي البحر الأحمر بجميع طوائفه على المشاركة الفعالة في الإنتخابات الرئاسية بالمحافظة واختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدًا على أهمية الوقوف وراء القيادة السياسية في مرحلة بناء مصر.

ومن جانبها أعربت الوزيرة عن سعادتها البالغة بمشاركة أقباط البحر الأحمر فرحتهم بعيد القيامة المجيد متمنية لهم قضاء أعياد سعيدة وأن تظل روح الترابط والمحبة بين المسلم والمسيحي.

وقدم الحضور الشكر للمحافظ والوزيرة على هذه الزيارة السارة التي أسعدتهم كثيرًا، فحضورهما يؤكد على مدى روح المحبة والتسامح بين المصريين، ودعوة لنشر المحبة والسلام بين أبناء الوطن الواحد.