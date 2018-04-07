وكالات

قاد نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه لفوز مستحق على ليجانيس 3-1، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى إستاد “كامب نو”، أنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ميسي في الدقيقتين 27 و32.

وفي الشوط الثاني، أسفرت انتفاضة ليجانيس عن هدف حفظ ماء الوجه للفريق والذي سجله نبيل الزهر في الدقيقة 68، ليكون الهدف الثاني له في المسابقة هذا الموسم.

ورفع ليجانيس رصيده من الأهداف في الشوط الثاني لمبارياته هذا الموسم إلى 20 هدفًا من إجمالي 26 هدفًا، سجلها الفريق في مبارياته هذا الموسم، حيث جاءت 6 أهداف منها فقط في الشوط الأول.

ولكن ميسي سجل هدفه الثالث “هاتريك” في الدقيقة 87 ليحسم اللقاء تمامًا، ويرفع رصيده إلى 29 هدفًا في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم.