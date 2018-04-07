القاهرة - أ ش أ

يحيي المؤلف الموسيقي وعازف البيانو الدكتور محمد عادل مصطفى حفلا بمصاحبة فرقته الموسيقية، التي تضم آلات غربية مطعمة بآلات شرقية، حفلا موسيقيا من إخراج الدكتور عبد الله سعد، وذلك مساء يوم الثلاثاء المقبل على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ويتضمن برنامج الحفل عددا من مؤلفاته الخاصة التي أبدعها خصيصا لهذا الحفل وتظهر للنور لأول مرة، وهي: (الغريب، المسافر، ونداء السماء)، إلى جانب عدد من أعماله التي تمزج الطابع الشرقي بالغربي الكلاسيكي، ومنها (حنين من القلب، كيوبيد، حارة شرقية، لونجا على الماشي، وحالة حب)، وغيرها من المؤلفات.

يذكر أن الدكتور محمد عادل مصطفى بدأ دراسته الموسيقية علي آلتي الكمان والبيانو في سن مبكرة، وتخرج في معهد الكونسيرفتورا قسم التأليف والقيادة واستكمل دراسته بسويسرا، حيث حصل على درجة الدكتوراه من جامعة فنون برن، وأقام العديد من الحفلات الموسيقية

بعدة بلدان، ولاقت مؤلفاته قبولا جماهيريا.