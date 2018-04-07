القاهرة - أ ش أ

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مارس الماضي 120 حاوية دخان خام, واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية, بعدد طرود إجمالي 11 ألف و775 طرد, بوزن إجمالي 2448 طن و36 كيلو جرام.

وبحسب بيان لمصلحة الجمارك, فقد تم الإفراج عن 149 شهادة سحب جزئية بعدد 9398 طردا بوزن إجمالي 1975 طن و85 كيلو جرام.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة, خلال مارس, حوالى 15 مليون و880 ألف و161 جنيه, بينما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 102 مليون و885 ألف و214 جنيه, وإجمالي ضرائب الأرباح الصناعية والتجارية المحصلة 588 ألف و558 جنيه, والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 588 ألف و558 جنيه, وإجمالي المصاريف الإدارية ودمغة تنمية الموارد والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 1656 جنيه.