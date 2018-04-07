غزة - (أ ف ب)

شيع سكان قطاع غزة اليوم السبت اقارب بينهم صحافي بعد مقتل تسعة فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في المواجهات الاخيرة قرب الحدود مع اسرائيل.

ورغم التحذيرات الاسرائيلية تجمع آلاف الفلسطينيين الجمعة قرب السياج الفاصل بين اسرائيل والقطاع، لثاني يوم جمعة على التوالي.

وكانت مواجهات اندلعت في “يوم الارض” في 30 آذار/مارس مع بدء “مسيرة العودة”، وادت الى مقتل 19 فلسطينيا في أكبر حصيلة منذ حرب 2014 بين الجيش الاسرائيلي وحركة حماس.

واحرق المتظاهرون الجمعة اطارات سيارات في محاولة لاضعاف الرؤية، والقوا زجاجات حارقة ورشقوا بالحجارة الجنود الاسرائيليين الذين ردوا باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحقيقي.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وتعتبرها اسرائيل “منظمة ارهابية”، عن مقتل تسعة متظاهرين وإصابة حوالى 500 فلسطيني بالرصاص.

وبين القتلى الصحافي ياسر مرتجى المصور في وكالة عين ميديا المتمركزة في غزة. وجرح الشاب الثلاثيني بالرصاص في مواجهات في شرق خان يونس بجنوب القطاع، حسب وزارة الصحة في غزة.

واكدت وكالة “عين ميديا” وفاة مرتجى وأظهر مقطع فيديو التُقط أثناء نقله إلى مركز صحي، مرتجى يرتدي سترة كُتب عليها “برس” (صحافة).