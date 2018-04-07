الطور - أ ش أ

فازت مصر بالمركز الأول في مرحلة الناشئين والعمومي في ختام فعاليات البطولة العربية للسباحة بالزعانف للناشئين، كما فازت بلقب “بطل العرب”، وحل الأردن في المركز الثاني ناشئين، والمغرب ثالثًا والجزائر بالمركز الرابع ولبنان بالمركز الخامس.

شارك في البطولة – التي أقيمت من 5 إلى 7 أبريل – 140 سباحًا من دول (مصر والمغرب ولبنان والبحرين والأردن والكويت والجزائر) تحت رعاية خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة، وفي الترتيب العام لمرحلة العمومي رجال فازت مصر بالمركز الأول والأردن ثانيًا والجزائر بالمركز الثالث والمغرب المركز الرابع.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، دعم المحافظة لكافة البطولات الرياضية العالمية، وإعداد وتجهيز المدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ لإقامة كافة البطولات، معلنًا التعاون والدعم التام لإتحاد الغوص والإنقاذ.

وأضاف أنه يتمنى أن يشارك في البطولة العربية لسباحة الناشئين بالزعانف خلال العام القادم أكثر من 40 دولة.

من جانبه، أشاد هارالد فيرفايك سكرتير عام الإتحاد الدولي للإنقاذ بتعاون المسئولين بمدينة شرم الشيخ لإقامة البطولة وحسن الاستضافة، كما أثنى على دعم محافظ جنوب سيناء للبطولة.