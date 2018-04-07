رام الله - أ ش أ

احتفلت الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، اليوم السبت، بسبت النور، إيذانًا بالاحتفال بعيد الفصح الذي يحل غدًا الأحد.

وتضمنت الاحتفالات بالمدينة استقبال النور المقدس المنبثق من كنيسة القيامة، حيث شهدت ساحة المهد الاستقبال الرسمي.

وتوافد المحتفلون منذ الصباح بأعداد كبيرة، جرى استقبال النور وسط احتفالات عارمة، الذي سبقه فقرات من قبل المهرجين مع توزيع الهدايا والبالونات على الأطفال، تبعه فقرة لأغاني عيد الفصح المجيد.

ودخل النور في موكب رسمي إلى كنيسة المهد، حيث أقيمت الصلوات، وأضاء المحتفلون الشموع والقناديل، استعدادًا للبدء بإقامة القداديس الاحتفالية لعيد الفصح.

كما جرى في مدينتي بيت ساحور وبيت جالا القريبتين من بيت لحم، استقبال كبير للنور، بمشاركة رجال الدين والأهالي.

وقالت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رولا معايعة – في تصريح صحفي – إن وجود هذه الأعداد الكبيرة من الوافدين خلال فترة الأعياد يساهم في النهوض بواقع السياحة إضافة إلى تحريك عجلة الإقتصاد في بيت لحم.