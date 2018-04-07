القاهرة - اخبار مصر

اشراف/ اميرة ماهر

اعداد/ اميرة ماهر

ودقت أجراس الكنائس في ربوع مصر ايذانا ببدء قداس عيد القيامة.. وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القداس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ..

البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية

وبعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة ، أكد فيها على الوحدة الوطنية الراسخة وقوة روابط

الأخوة والمحبة بين أبناء شعب مصر بمسلميه ومسيحييه.

الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة

وأناب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كلا من الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، لحضور قداس عيد القيامة المجيد، وتوجيه التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

رئيس الوزراء ينيب العصار ومروان لحضور قداس عيد القيامة

وكثفت وزارة الداخلية جهودها لتأمين احتفالات عيد القيامة بتعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها..

بالفيديو ..”الداخلية” تكثف اجراءاتها الأمنية في عيد القيامة وشم النسيم

وقد قام اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وعدد من قيادات الوزارة بزيارة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته والأخوة المسيحيين بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد.

بالصور..وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة

كما قدم المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة التهنئة لطائفة الروم الأرثوذكس بكنسية القديس نيقولاوس بالأزهر ، كما وجه المحافظ التهنئة للأقباط وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين في داخل البلاد وخارجها بمناسبة عيد القيامة.

بالصور..محافظ القاهرة يشارك الروم الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية عيدالقيامة

بعث رئيس مجلس النواب علي عبد العال برقية تهنئة بعث بها “عبد العال”، اليوم السبت، لبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد القيامة المجيد. اعرب فيها عن الثقة الكاملة في أن الشعب المصري سيظل دوما شعبا واحدا يبنى ويعمر.

عبد العال مهنئا بعيد القيامة: مصر مصدرا للخير والنور

كما توجه الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأطيب التهاني إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

الأزهر يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة

وتقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة للبابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد القيامة المجيد ،كما تقدم بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط مؤكدا ان روح المحبة والتسامح ستظل دائما السمة الغالبة بين نسيج الأمة مسلميها وأقباطها.

زين يهنئ البابا والأخوة الاقباط بعيد القيامة المجيد

تزامنا مع عيد القيامة يحتفل الشعب المصري بجميع طوائفه بشم النسيم بعد غد الاثنين وقد انهت المحافظات استعدادتها لخدمة المواطنين والزائرين..

محافظات الجمهورية تواصل استعداداتها للاحتفال بشم النسيم

وتنفذ وزارة الصحة خطة طوارئ شاملة لتأمين احتفالات أعياد شم النسيم تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية والدفع بــ 2134 سيارة اسعاف، تم توزيعها على أماكن التجمعات

الصحة :2134 سيارة اسعاف مجهزة بشم النسيم

في إطار الحرص علي ربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي لتحويل المخرجات البحثية في مختلف المجالات لمنتجات صناعية تلبي إحتياجات المستهلكين..التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم/السبت الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي لبحث عدد من ملفات عمل الوزارة في الفترة الحالية.

اسماعيل يبحث ملفات عمل وزارة الانتاج الحربى

كما التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمتابعة المخطط العام لتطوير منطقة غرب بورسعيد وإستعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي بإعتبارها أول محافظة تشهد تطبيق المنظومة الجديدة،

إسماعيل يتابع المشروعات التنموية والخدمية ببورسعيد

وخلال لقاءه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قام رئيس الوزراء بمراجعة موقف الإستثمارات في المنطقة والمشروعات الجارى تنفيذها سواء في البنية التحتية أوالمناطق الصناعية أواللوجستية..

إسماعيل يؤكد أهمية دور المنطقة الإقتصادية بقناة السويس

وفي سياق مختلف .. استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم باتريسيا اسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والوفد المرافق لها، وقد حضر اللقاء الدكتور خالد فهمي وزير البيئة . وتناول اللقاء الموقف العام بالنسبة للإتفاقية والخطوات المرحلية لوضعها موضع التنفيذ العملي.

اسماعيل يؤكد حرص الحكومة على الحد من مخاطر تغير المناخ

من جانبه أوضح سامح شكري وزير الخارجية خلال لقاءه باتريسيا اسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية أن مصر باعتبارها رئيسة مجموعة الـ 77 والصين للعام الحالي تتطلع إلى الدفع بأطر التعاون مع الشركاء الدوليين من أجل التنفيذ الجاد لبنود اتفاق باريس لتغير المناخ..

شكري يؤكد الالتزام بمسار المجتمع الدولي في مجال تغير المناخ

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، عن إدانتها لاستمرار استخدام العنف والقوة المفرطة من جانب السلطات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للأسبوع الثاني على التوالي بالأراضي الفلسطينية المحتلة

مصر تدين الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيي

قام وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر بزيارة الى السودان تأتي بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث الربط الكهربي معها على مستوى قدرات 220 ألف فولت ، حيث تم بحث بعض الدراسات المبدئية للربط الكهربي بين البلدين ووضع أسس التحرك في المستقبل القريب.

وزير الكهرباء يزور السودان لبحث الربط الكهربائي

من جانبه أكد وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني الدكتور معتز موسى أهمية مشروع الربط الكهربي بين مصر والسودان لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في السودان

الخرطوم تؤكد أهمية الربط الكهربائى مع مصر

وفي اطار التعاون المستمر مع دولة الامارات.. بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار، مع وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع بدولة الإمارات، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، في مجالات تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع والمعلومات الفنية في مجالات التصنيع المختلفة بين الجانبين.

بالصور..العصار يبحث مع وفد إماراتي التعاون في الصناعات الدفاعية

رياضيا .. احتفظ النادي الاسماعيلي بوصافة الدوري الممتاز برصيد 60 نقطة .. وتعادل الإسماعيلي مع مضيفه طلائع الجيش بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت باستاد الدفاع الجوي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الـ 31 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 في الدوري الممتاز

وعن حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء الأرصاد انخفاض درجات الحرارة،ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

انخفاض درجات الحرارة الأحد والعظمى بالقاهرة 26

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