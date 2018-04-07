الاسكندرية - أ ش أ

استقبل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى اليوم السبت محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن الشركة الراعية لزعيم الثغر، وتفقد رئيس النادي يرافقه رئيس الشركة الراعية مرافق النادي وأطلعا سويا على أعمالا التطوير التي تجرى حاليا بالمقر الرئيس بالمبنى الاجتماعي وكذلك الشاشة العملاقة الجديدة التي تم تركيبها مؤخرا.

وأوضح بيان أصدره النادي أن مصيلحي وكامل انتقلا إلى فرع النادي بسموحة وتفقدا منشآته والاستعداد لاستقبال الأعضاء خلال شهر مايو المقبل.

وناقش مصيلحى وكامل سبل التعاون المشترك بين النادي والشركة الراعية خلال المرحلة المقبلة على الوجه الذي يليق بشعبية وتاريخ الاتحاد السكندري وفي إطار تطلعات مجلس إدارة النادي.