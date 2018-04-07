القاهرة - أ ش أ

تعادل نادي الإسماعيلي مع مضيفه طلائع الجيش بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت باستاد الدفاع الجوي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الـ 31 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 54 عبر لاعبه السنغالي تالا نداييه، ونجح إسلام عبد النعيم في إحراز هدف التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 76; لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبتلك النتيجة، يحصد كل فريق نقطة ليصبح رصيد الإسماعيلي 60 نقطة في المركز الثاني، ويصبح رصيد طلائع الجيش 36 نقطة في المركز الـ 12.