نشرة المساء من اخبار مصر
اخبار مصر - عماد حنفى
مصر تدين الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين
مصر تشارك في المؤتمر الدولي لدعم العراق بطوكيو
إسماعيل يؤكد أهمية دور المنطقة الإقتصادية بقناة السويس
إسماعيل يتابع المشروعات التنموية والخدمية ببورسعيد
اسماعيل يؤكد حرص الحكومة على الحد من مخاطر تغير المناخ
اسماعيل يبحث ملفات عمل وزارة الانتاج الحربى
الخرطوم تؤكد أهمية الربط الكهربائى مع مصر
شكري يؤكد الالتزام بمسار المجتمع الدولي في مجال تغير المناخ
رئيس الوزراء ينيب العصار ومروان لحضور قداس عيد القيامة
بالفيديو ..”الداخلية” تكثف اجراءاتها الأمنية في عيد القيامة وشم النسيم
بالصور..وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة
بالصور..محافظ القاهرة يشارك الروم الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية عيدالقيامة
محافظات الجمهورية تواصل استعداداتها للاحتفال بشم النسيم
الأزهر يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة
اليوم.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة المجيد
“الدستورية” تؤيد قصر الحق في استئناف الحكم على المتهم والنيابة
“الدستورية العليا” تؤيد العقوبات بحق من يتلقون أمولا بغرض توظيفها بالمخالفة للقانون
ابوشقة يتسلم اليوم رئاسة حزب الوفد
“التعليم”: تقدير درجات الصف السادس الابتدائي بواسطة معلمي المدرسة
محافظ القليوبية يزور مصابي حفل يوم اليتيم بالمستشفى
بالفيديو والصور..صندوق “تحيا مصر” يحتفل بيوم اليتيم
السجن المؤبد و3 سنوات لمتهمين فى إعادة محاكمتهما بـ “خلية الصواريخ”
“التموين”: بدء استلام القمح المحلي منتصف أبريل
أرامكو تدرس إنشاء مصنع جديد في الولايات المتحدة
الملا: تسهيلات لتخزين المنتجات البترولية بـ”بدر”
استقرار أسعار الذهب..وعيار 21 يسجل 655 جنيها
مقتل وإصابة 7 أشخاص على يد القوات الهندية بإقليم كشمير
مقتل 4 أشخاص في عملية الدهس بمدينة مونستر الالمانية
الحرس الوطني الأمريكي ينشر قواته في تكساس لتأمين حدودها
الجيش السوري يسيطر على منطقة الفارابي في دوما بالغوطة الشرقية
“فتح”: اغتيال الصحفي مرتجى جريمة إسرائيلية تظهر وجها العنصري
زين يهنئ البابا والأخوة الاقباط بعيد القيامة المجيد
الرسم تحت الماء بمهرجان “شرم الشيخ للمسرح الشبابي”
وزير الآثار يتفقد العمل بالمرحلة الثانية لطريق الكباش الأثري في الأقصر
صدع هائل يهدد بشق “القارة السمراء” إلى نصفين
انخفاض درجات الحرارة الأحد والعظمى بالقاهرة 26
دراسة: فقدان الوزن الزائد في الطفولة يقي من الإصابة بالسكر
زرع الزهور وسيلة احتجاج على حفر الشوارع في بروكسل
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