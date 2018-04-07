وكالات

حقق فريق توتنهام فوزًا صعبًا على نظيره ستوك سيتي 2-1، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وظل ستوك سيتي في المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة، بينما رفع توتنهام رصيده إلى 67 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف فقط خلف ليفربول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم تقدم كريستيان إيركسن بهدف لتوتنهام في الدقيقة 52، وتعادل مامي بيرام ضيوف لستوك سيتي بهدف في الدقيقة 57.

وبدا وكأن النجم الإنجليزي هاري كين قلص الفارق مع صلاح في قائمة الهدافين، عندما احتفل به زملاءه اعتقادًا منهم بأنه وضع رأسه في الكرة بعد تسديدة إيركسن من ضربة حرة ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 63، ولكن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن كين لم يلمس الكرة ليحتسب الهدف باسم إيركسن، فيما لا يزال كين في المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة بفارق 5 أهداف عن صلاح.