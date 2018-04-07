أخبار مصر - ياسمين سنبل

منيت مؤشرات البورصة بالخسائر خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2018 عقب فشل صفقة جلوبال تليكوم، ومخاوف الحرب التجارية بين امريكا والصين، الا ان استقرار المؤشر “الثلاثيني” فوق مستوى 17300 نقطة يجعل السوق تسمع طرقات على الأبواب من قمم جديدة تريد الدخول ولكن بعد انتهاء فنرة الاجازات.

وعلى صعيد حركة المؤشرات، تراجع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” 0.23% مسجلا 17410.59نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 70” الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.62 % مسجلا 865.53

نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.01 % ليبلغ مستوى2239 نقطة

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.1 مليار جنيه ليبلغ 973 مليار جنيه مقابل 947.1 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له، بانخفاض بلغت نسبته 0.1 %.

فشل صفقة تليكوم

واوضح محمد جاب الله خبير اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان المؤشر الرئيسي للبورصة فتح الاسبوع عند 17450 نقطة واغلق عند 17410 نقطة اي انه بدد مكاسبه الاسبوعية، لافتا الى نجاحه في تحقيق قمة جديدة خلال جلسة الاربعاء عند 1778 نقطة.

واضاف جاب الله ان السبب في خسائر السوق هو فشل صفقة جلوبال تليكوم حيث يمثل السهم – ثاني اعلى وزن نسبي للمؤشر الرئيسي- حيث هوى السهم 15 % خلال جلسة الثلاثاء مما القى بظلال قاتمة على نفسية المتعاملين نظرا للخسارة الكبية التي منيوا بها خاصة انهم انتظروا اتمام الصفقة طوال 6 أشهر.

كانت شركة فيون المساهم الرئيسي في شركة جلوبال تيليكوم القابضة سحبت عرض الشراء الإجباري على الأسهم التي لا تمتلكها في جلوبال، الثلاثاء.

وارجعت فيون ذلك الى مرور الوقت دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن عرض الاستحواذ، مؤكدة انها ليس لديها نية أن تمضي بأي عرض شراء إجباري أخر في الوقت الحالي.

وكانت شركة فيون، تقدمت بعرض شراء إجباري لكل وأي من أسهم شركة جلويال تيليكوم في نوفمبر 2017.

عوامل داخلية وخارجية

من جانبها، اشارت عصمت ياسين المدير التنفيذي لـ “قطاع تدريب المجلس الاقتصادي – المجموعة الاقتصادية إلى ان عدة عوامل داخلية وخارجية دفعت بالمؤشرات الرئيسية لتقليص جانب من مكاسبها بضغط من عمليات جنى ارباح، حيث استهلتها بجلسة الاثنين مع تراجع البورصات الاسيوية والامريكية وتبعهم الاوربية والدول العربية ، جاء ذلك من تراشق عنيف بين الدول العظمى امريكا والصين مع اشارات باحتمالية نشوب حرب تجارية بين البلدين، والتى حاول معظم اطرافها تهدئة الاسواق المالية، ليتذبذب الأداء خلال الاسبوع الذى لم يشهد طفرات سعرية بعد تخفيض سعر الفائدة بـ 100 نقطة اساس بجلسة الخميس الماضي، ثم تلاها الاعلان الرسمى عن ترشيح رئيس الجمهورية رسميا لفترة رئاسة ثانية ، حيث كان من المتوقع ان يتفاعل السوق بالايجاب، الا ان موجات جنى الارباح المتسارعة خفضت من التأثير الايجابى لتلك الاخبار.

واردفت ياسين انه مع نهاية الأسبوع تم الاعلان عن بدء تحديد سعر استرشادى “اى سى كابيتال” لطرحها بالسوق المصري خلال الشهر الجاري مما اعطى مزيد من التفاؤل بعد ان تم استيعاب خبر رفض شركة فيون الهولندية الاستحواذ على شركة جلوبال تيلكوم ، والتى دفعت بالسهم للتراجع فى جلسة واحدة اكثر من 15% ، ليبدا تهدئة خلال الجلسات المتبقية بالسوق – فى انتظار قرار سريع لحل المشكلة من قبل هيئة الرقابة المالية- وجد عندها البائع المذعور فرصة للتخارج من السهم ومحالة بناء مراكز شرائية اخرى بالاسهم ذات الحجم السعرى الصغير التى شهدت حراكا تشط خلال الاسبوع.

قمم جديدة تطرق الأبواب

واستطرد جاب الله انه رغم الخسائر المتتالية للسوق الا انه طالما المؤشر الرئيسي أعلى مستوى 17300 نقطة فالطريق مفتوح أمامه لتحقيق قمم جديدة وبلوغ مستوى 18 الف نقطة ثم 18200 نقطة.

واشار خبير اسواق المال الى ان 17300 نقطة مستوى دعم ثانوي، ثم 16850 نقطة مستوى الدعم الرئيسي -وحد ايقاف الخسائر-.

وتوقع محمد جاب الله ان تواصل السوق الارتفاع عقب انتهاء الاجازات، مع امكانية تبادل الادوار بين الاسهم القيادية، بل وربما تنتقل السيولة المحملة بالارباح من المؤشر الرئيسي الى المؤشر السبعيني.

كان البنك المركزي والبورصة المصرية قررا اعتبار يومي الأحد والاثنين المقبلين عطلة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

من جهتها، توقعت عصمت ياسين استمرار الحركة العرضية المتذبذبة خلال الاسبوع القادم الذى سيقتصر على ثلاث جلسات فقط ، بعد اجازات اعياد شم النسيم، ليواجه المؤشر الرئيسى مقاومة قصيرة المدى عند 17650 – ثم 17779 نقطة،وبالثبات اعلاها يعاود التجربة على مستويات مقاومة جديدة ، على ان يكون الدعم عند 17330 – ثم 17000 نقطة .

وبالنسبة لمؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة سيواجه مستويات المقاومة عند 878 – ثم 885 نقطة، على ان يكون الدعم عند 850 – ثم 836 نقطة، مع استمرار الاداء العرضى على المدى المتوسط ، هابط على المدى القصير.