موسكو - أ ش أ

أبرز الحساب الرسمى لكأس العالم تصريحات الحارس الدولى عصام الحضرى حارس المنتخب المصرى والتعاون السعودى قبيل انطلاق بطولة كأس العالم روسيا 2018.

واكد الحضرى – فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى للحساب على تويتر – “لا أعرف كلمة مستحيل، سأواصل القتال حتى كأس العالم لكى أحظى بفرصة اللعب والدفاع عن ألوان قميص منتخب بلدى”.

وكان الحارس المصرى المخضرم عصام الحضرى، قد أبدى سعادته باللعب فى نهائيات كأس العالم روسيا 2018، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”، مؤكدا أن هذه رسالة إلى جميع لاعبى كرة القدم فى العالم أنه عليك أن تؤمن بأحلامك وتحارب من أجل تحقيقها.