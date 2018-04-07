وكالات

حقق فريق يوفنتوس فوزًا كبيرًا على مضيفه بينفينتو، 4-2، في الجولة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقمص الأرجنتيني باولو ديبالا دور البطولة، وسجل “هاتريك” ليوفنتوس.

وافتتح ديبالا التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 16، ولكن المهاجم المالي شيخ دياباتي رد بهدف لبينفينتو في الدقيقة 24، ثم سجل ديبالا الهدف الثاني له ولفريقه في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول من ضربة جزاء.

وسجل شيخ دياباتي الهدف الثاني له ولبينفينتو في الدقيقة 51، ولكن ديبالا نال لقب “هاتريك”، وأعاد يوفنتوس للمقدمة عبر تسجيل الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 74، وتبعه البرازيلي دوجلاس كوستا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 82.

ورفع يوفنتوس رصيده في صدارة الدوري الإيطالي إلى 81 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي صاحب المركز الثاني، والذي يلتقي غدًا الأحد مع ضيفه كييفو فيرونا.

ويتطلع يوفنتوس للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة 7 على التوالي.