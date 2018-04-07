ليفربول - أ ش أ

تعادل نادي ليفربول مع مضيفه إيفرتون بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب “جوديسون بارك” ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، وذلك في غياب الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز بسبب إصابة في العضلة الضامة.

شهد الشوط الأول تنافسا قويا بين الفريقين في ديربي “الميرسيسايد”, إلى جانب تألق من جانب حارسي المرمى لوريس كاريوس وجوردان بيكفورد في التصدي لتسديدات المهاجمين..وفي الشوط الثاني ضغط نادي إيفرتون بقوة للفوز بنقاط المباراة الثلاث, وسنحت للاعبيه العديد من الفرص التهديفية لكنها لم تترجم إلى أهداف لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل السلبي.

ويرتفع رصيد ليفربول بهذه النتيجة إلى النقطة 67 في المركز الثالث بجدول ترتيب فرق البريميرليج ورصيد إيفرتون إلى النقطة 41 في المركز التاسع.