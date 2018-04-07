القاهرة - أ ش أ

أعلنت إدارة “ستوديو آفاق” النادي الثقافي لمؤسسة (في عشق مصر)، أنها ستطلق عدة مهرجانات مسرحية متخصصة، تبدأها بالمسرح الكوميدي الذي يقام على مسرحها الجديد “تياترو آفاق” في أول يوليو القادم.

وصرح المخرج هشام السنباطي رئيس مجلس أمناء مؤسسة (في عشق مصر) – اليوم السبت – بإن سلسلة المهرجانات ستتضمن كل دورة فيها نوعية معينة من العروض المسرحية، كالعروض القصيرة والمايم والمونودراما والديودراما والكوميدية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سالي سليمان المدير التنفيذي للمهرجان أنه تم البدء في تلقي طلبات الراغبين في المشاركة بالدورة الأولى من المسرح الكوميدي من 5 أبريل وحتى 31 مايو المقبل على الموقع الخاص بالمهرجان، فيما ستبدأ مشاهدات العروض المتقدمة يوم 2 يونيو القادم بنادي ستوديو آفاق وتياترو آفاق.

ويشترط للتقديم للعروض الكوميدية أن لا تزيد مدة العرض عن 60 دقيقة ولا تقل عن 45 دقيقة، وأن تراعي النصوص المقدمة الأداب العامة للمجتمع المصري، وأن تتناول قضايا تمس المجتمع وتتلاقى مع الواقع الحالي، كما يشترط أن لا يكون قد سبق لمخرج العرض أو الفرقة تناول نفس النص من قبل، ولا يجوز تقديم أكثر من عمل.