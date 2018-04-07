برلين -أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية مقتل 4 أشخاص على الأقل في عملية الدهس لحشد من المارة في مدينة مونستر غربي البلاد اليوم.

وأكدت الداخلية إن حافلة صغيرة صدمت حشدا من الأشخاص في مدينة مونستر بغرب ألمانيا مما أدى إلى سقوط 4 قتلى وعشرات المصابين, مشيرة إلى أن منفذ العملية انتحر.

وأشارت المصادر إلي أنه لا يمكن استبعاد أن يكون الحادث هجوما متعمدا, نافية قيام الشرطة بالبحث عن مهاجمين آخرين.

وطلبت شرطة مونستر, في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي علي (تويتر), من المواطنين الابتعاد عن مكان الحادث.

كما أفادت الشرطة الألمانية بأنه من المرجح أن يكون سائق حادث الدهس,قد انتحر عقب الحادث.

وذكرت الشرطة الألمانية أن السائق قد اقتحم مطعم (كبرينكل), الواقع بمركز أحد الميادين بمدينة مونستر, مما ادى إلى سقوط قتلى وجرحى جراء عملية الدهس.. وذكرت وسائل إعلامية أن المهاجم أطلق النار على نفسه, فيما لم يعرف بعد دوافع عملية الدهس أو الانتحار.

ولم يصدر حتي الآن أي تأكيد رسمي من السلطات الألمانية حول ما إذا كان الحادث عمل إرهابي من عدمه.