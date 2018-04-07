برلين - أ ش أ

توج نادي بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه، اليوم السبت، على أوجسبورج بأربعة أهداف مقابل هدف في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من البطولة.

وارتفع رصيد ألقاب بايرن في (البوندسليجا) إلى 28 لقبا في تاريخ المسابقة؛ وهو الفريق الأكثر تتويجا في ألمانيا.

سجل أوجسبورج هدفه في الدقيقة (18) عن طريق نيكلاس شول, قبل أن يعادل كورنتين توليسو النتيجة في الدقيقة (32)، وأحرز خاميس رودريجيز الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة (38) قبل أن يضيف أريين روبين الهدف الثالث في الدقيقة (62), وأضاف ساندرو فاجنر الهدف الرابع للفريق البافاري في الدقيقة (87)..ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى النقطة (72) قبل نهاية المسابقة بخمس جولات متفوقا بفارق (20) نقطة عن شالكة صاحب المركز الثاني.

وفي نفس الجولة، تعادل فريق كولن مع ماينز بهدف لكل منهما، وحقق فريق فولفسبورج الفوز على مضيفه فرايبورج بهدفين نظيفين, كما فاز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه فريق هيرتا برلين بهدفين مقابل هدف واحد.