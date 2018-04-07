القاهرة - أ ش أ

وصف النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ما يجرى من أحداث على الأراضي الفلسطينية واستمرار إسرائيل في استخدام القوة المفرطة فى مواجهة المواطنين الفلسطينيين العزل بأنها “جرائم حرب” وانتهاك صارخ لجميع حقوق الإنسان.

وأدان عابد – في بيان أصدره اليوم /السبت/ – صمت المجتمع الدولى وتخاذله وتخليه عن دوره خاصة منظمة الأمم المتحدة مطالبا بضرورة التحرك السريع والعاجل للمجتمع الدولي وعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لإصدار قرارات فورية لمنع المجازر التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين.

وأكد انه يجب على إسرائيل أن تعي أن لغة الغطرسة والقوة وتحدى المجتمع الدولى لا يمكن أن تدوم للأبد وأن السلام هو الطريق الأمثل للتعايش السلمى والتعاون في المستقبل بما يخدم مصالح شعوب المنطقة وأن ذلك الأمر لن يتحقق إلا من خلال تدخل المجتمع الدولى حتى يحصل الشعب الفلسطينى على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.