القاهرة - أ ش أ

ينتهي الفنان أحمد بدير من تصوير دوره في مسلسل “أبو عمر المصري” في مايو المقبل، والمقرر عرضه في رمضان القادم.

وصرح بدير بإن المسلسل يتناول قضايا اجتماعية شائكة بعد تفاقم ظاهرة الإرهاب في المنطقة، وكيفية تحول الشباب إلى هذا الطريق الذي يهدم كل نواحي الحياة.

تدور أحداث المسلسل حول محامي مصري يدعى “فخر الدين” يؤسس وأصدقاؤه المحامين الجدد مجموعة تسعى لإيجاد حلول لمشاكل وقضايا المواطنين البسطاء، إلا أن تتوالى الأحداث

في إطار تشويقي.

مسلسل “أبو عمر المصري” من بطولة أحمد عز، فتحي عبدالوهاب، أروى جودة، أمل بوشوشة، منذر رياحنة، أحمد العوضي، عباس أبوالحسن، صبري فواز، محمد سلام، إيمان العاصي،

محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، نادية كوندة، عارفة عبدالرسول، من إخراج أحمد خالد موسى، وسيناريو وحوار مريم ناعوم، وإنتاج طارق الجنايني.