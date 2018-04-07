القاهرة - أخبار مصر

تمكنت أجهزة الامن بالشرقية، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تقليد العملة الوطنية بفئات مختلفة لترويجها وبحوزتهم 20 ألف جنيه مقلدة.

وردت معلومات لقسم مباحث الأموال العامة بالمديرية تفيد بقيام كلٍ من ،المدعو/محمد.ح.د” 37 سنه، طباخ ، و المدعو/أحمد.ب.ع” 41 سنه ، عامل، و المدعو/أحمد.م.م” سن 35 ، عامل ، ومقيمين بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق ، والسابق إتهامهم فى قضية ” إنتحال صفة ضابط شرطه والإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تقليد العملة الوطنية بمختلف فئاتها وترويجها بالأسواق مُتخذين محال إقامتهم وكراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ومقابلة عملائهم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وتمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمان الأول والثانى بمسكن الأول وضبط المتهم الثالث بمسكنه، وضبط بحوزتهم الآتى طباعة ليزر الوان مزوده بماسح ضوئى ومبالغ مالية مزورة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .