أخبار مصر - غباشى خيرالله

اعتمد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة جدول إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادات المحلية وصفوف النقل بجميع أنواعه حيث تبدء الإمتحانات 29 إبريل وتنتهى 17 مايو.

وقالت الهام احمد إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم أن إمتحانات الشهادة الإعدادية تبدء 12 مايو وحتى 17 مايو وإمتحانات الصف السادس الإبتدائى من 7 مايو وحتى 10 مايو والصف الأول والثانى الثانوى العام من 2 مايو وحتى 17 مايو وإمتحانات النقل بالتعليم الفنى بأنواعه من 21 إبريل وحتى 8 مايو .

كما تبدء إمتحانات الصف الأول والثانى الإعدادى من 5 مايو وحتى 10 مايو والصف الثانى والثالث الإبتدائى يومى 30،29 إبريل والرابع والخامس الإبتدائى من 2 مايو وحتى 6 مايو .

وإضافت أنه روعى فى تحديد جدول الإمتحانات العطلات الرسمية وأعياد الأخوه الأقباط.