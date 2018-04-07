إسلام آباد-أ ش أ

أعلن مسئول بالحكومة الباكستانية , اليوم السبت , مقتل سيدة وإصابة 6 أشخاص آخرين على يد القوات الهندية إثر إطلاقها النار على خط المراقبة الحدودي بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وأضاف المسؤول – في تصريح له اليوم – أن القوات الهندية انتهكت وقف إطلاق النار في منطقة “كوتلي” بالإقليم الخاضعة تحت سيطرة باكستان.

واستدعت وزارة الخارجية الباكستانية دبلوماسيا هنديا وسلمته اعتراضها على اعتداء بلاده الأخير , وذكرت في بيان أن القوات الهندية انتهكت نحو أكثر من 900 اتفاق لوقف إطلاق النار منذ يناير الماضي , ما أدى إلى مقتل 21 شخصا , فيما لم ترد الحكومة الهندية على هذه الاتهامات حتى الآن.

يذكر أن إقليم كشمير متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947 , حيث يتنازع البلدان السيطرة على الإقليم بعد أن إقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران , شطر هندي باسم ولاية “جامو وكشمير” , وآخر باكستاني باسم “آزاد جامو وكشمير”.