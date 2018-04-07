القاهرة - أخبار مصر

نجحت الأجهزة الأمينة بالإسكندرية فى تحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل سائق توك توك بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

فقد ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندريه بالعثور على جثة المدعو/محمود م.ع، بشارع مجمع المدارس بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ، وبمناظرته تبين إصابته بجرح ذبحى بالرقبه.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعة يدعى/أحمد ع.ر، سن ٢٧ ، جزار ، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ، سبق إتهامه فى ٥ قضايا “سلاح نارى ، هتك عرض ، مشاجره ، مخدرات ، إستعراض قوة ” .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية ،حيث عقد العزم على سرقة إحدى مركبات التوك توك كرهاً عن قائدها بقصد التصرف فيها بالبيع وحال مشاهدته للمجنى عليه قام بإستقلال المركبة بصحبته بحجة توصيله لمكان العثور على الجثه وقام بإشهار سلاح أبيض “سكين” كان بحوزته وتهديده لسرقة المركبه إلا أن المجنى عليه إستغاث بالمارة وخشية إفتضاح أمره قام بالتعدى عليه بالضرب مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته وإستولى على مركبة التوك توك وفر هارباً ، وبارشاد المتهم تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة ومركبة التوك توك .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .