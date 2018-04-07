لندن -أ ش أ

اتهمت وزارة الخارجية البريطانية روسيا باتباع نهج تشتيت الانتباه في قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا.

ووصفت الخارجية البريطانية رد فعل الجانب الروسي في تلك القضية بـ”غير المرضي”، ونقلت عنها القول بإنها طلبت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع من روسيا الاشتراك بشكل بناء في تلك القضية والاجابة على بعض الأسئلة بخصوص محاولة اغتيال الجاسوس الروسي وابنته، وإن الروس عقب فشل محاولتهم في الأمم المتحدة يبدو أنهم ينتهجون أسلوب تشتيت الانتباه.

يذكر أن السفارة الروسية طلبت اليوم عقد اجتماع مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لمناقشة التحقيق في تلك القضية.