بنها - أ ش أ

زار محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي الأطفال المصابين بحالات إعياء ومشاكل معوية نتيجة تناولهم وجبة فاسدة أثناء الاحتفال بيوم اليتيم داخل مستشفى ناصر العام وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأوضح عشماوي في تصريح اليوم السبت أن معظم الحالات تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى ما عدا 22 شخصا تم تقديم كافة الاحتياجات الطبية لهم وحالتهم مستقرة وسيتم خروجهم اليوم بعد استكمال التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة موجها إدارة المستشفى بتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والطبية للمصابين.

كما قرر محافظ القليوبية إحالة المسئولين عن تلك الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وكان 60 شخصا من بينهم أطفال أصيبوا بحالات إعياء جراء تناولهم وجبة تم توزيعها عليهم من قبل إحدى الجمعيات الأهلية خلال الاحتفال بعيد اليتيم في مدينه شبرا الخيمة وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام واتخاذ إجراءات علاجهم.