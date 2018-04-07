الأقصر - أ ش أ

تفقد وزير الآثار الدكتور خالد العناني، ورئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، يرافقهما محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى الوزيري، اليوم السبت، أعمال الكشف والتنقيب وإعادة فتح طريق الكباش الجارية بالمرحلة الثانية والهادفة لتحويل الأقصر إلى أكبر متحف عالمي مفتوح.

وتابع الوزير ومرافقوه، أعمال الحفر والكشف الجارية بمنطقة السنترال القديم، والتي تتضمن أعمال حفر وإزالة التربة وتبطين أرضية الطريق وإقامة سور مزدوج من الناحيتين الشرقية والغربية بالطوب اللبن من الداخل والأحجار من الخارج، وأعمال التنقيب والترميم والكشوفات الأثرية ضمن المرحلة الثانية من المشروع بطول يصل إلى 500 متر تقريبا.

ومن المقرر أن ينتهى العمل بتلك المرحلة أواخر أبريل الجاري على أن يتم الافتتاح الرسمي أوائل مايو المقبل في حفل كبير تتم فيه دعوة عدد من الشركات السياحية والسياح المقيمين بالمدينة.

وتوجه وزير الآثار إلى منطقة (أبوعصبة) بالمرحلة الخامسة والأخيرة من طريق الكباش والتي لم يبدأ العمل بها بعد.

يشار إلى أن طريق الكباش يربط بين معبد الأقصر ومعابد الكرنك بطول 2700 متر وسط طريق يحمل على جانبيه عددا من تماثيل أبي الهول وكان يسمى قديما بطريق (احتفالات عيد

الأوبت).