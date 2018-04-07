كابول - أ ش أ

اقتحمت قوات الأمن الأفغانية, اليوم السبت, واحدا من أكبر معسكرات تدريب الانتحاريين التابع لحركة طالبان في إقليم هلمند جنوب أفغانستان.

وأعلنت المخابرات ومديرية الأمن الوطني الأفغاني -في بيان بثته وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية- تنفيذ الهجوم بالتنسيق مع الجيش الأفغاني ومؤسسات أمنية أخرى في إقليم هلمند .. مشيرة إلى اعتقال أربعة عناصر قيادية في طالبان خلال العملية.

وذكر البيان أن المعسكر يتبع لـ إحسان الله, أحد قادة طالبان, وهو المoتهم بتدريب عناصر انتحارية وتنسيق هجمات لصالح الحركة المتطرفة.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية, ومنها حركة طالبان, على هذه الأنباء حتى الآن.

يأتي هذا الهجوم في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الأفغانية للتصدي للعمليات الإرهابية التي تحاول الجماعات الإرهابية القيام بها في المناطق الحيوية في البلاد.