طوكيو-أ ف ب

أعلن الجيش الياباني السبت تشكيل اول وحدة من مشاة البحرية (مارينز) مكلفة حماية الجزر البعيدة بمواجهة تنامي النفوذ الصيني البحري في المنطقة.

وبدأت الوحدات القتالية البرمائية في قوات الدفاع الذاتي الياباني تدريبات مع قوات المارينز الاميركية في ساسيبو في غرب اليابان بعد مراسم بدء عمل القوة.

وتضم الكتيبة 2100 عنصر، ومقرها ساسيبو، واوكلها الجيش بالدفاع عن الجزر البعيدة واستعادتها في حال غزوها.

وذكر نائب وزير الدفاع الياباني توموهيرو ياماموتو اثناء مراسم تشكيل القوة إن “الدفاع عن الجزر البعيدة مهمة ملحة في ظل سوء الأوضاع الأمنية المحيطة ببلادنا”.

وتتنازع اليابان والصين السيادة على بعض الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي.