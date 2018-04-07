دمشق -أ ش أ

تمكنت قوات الجيش السوري , اليوم السبت , من السيطرة على نقطة (الفارابي) في مزارع دوما بالغوطة الشرقية لريف العاصمة دمشق.

وقد قصف الجيش السوري بالصواريخ , في وقت سابق اليوم , مواقع تابعة لما يسمى “جيش الإسلام” الذي ينتشر مسلحوه في دوما بالغوطة الشرقية , ردا على قصف هؤلاء المسلحين بالقذائف أحياء سكنية في دمشق.

على جانب آخر , أعلن فصيل “المقاومة الشعبية في المنطقة الشرقية” الموالي للحكومة السورية استهدافه قاعدة أمريكية في محافظة الرقة شمال البلاد.

وذكرت المقاومة الشعبية – في بيان اليوم – أن عناصرها استهدفت بالصواريخ القوات الأمريكية في قاعدة بمعمل إسمنت (لافارج) بمنطقة (عين عيسى) بريف الرقة الشمالي , مشيرة الى أن الاستهداف جاء بالرغم من تحليق مقاتلات التحالف الدولي في أجواء المنطقة.

وعلى الصعيد ذاته , ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان (ومقره لندن) أن 13 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة (الباب) بريف حلب.