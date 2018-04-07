القاهرة - أ ش أ

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة في ضبط أحد الأشخاص وبحوزته أكثر من عشرة آلاف قرص مخدر بقصد الاتجار.

كانت تحريات ومعلومات إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام المدعو/ضاحى . ع . س – 45 سنة – عاطل – ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ، وله محل اقامه أخر بالمنيا – مطلوب التنفيذ عليه فى قضية تبديد ،يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من مسكنه مكانا لتجارته غير المشروعة .

وبإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات ، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده ، تم ضبطه حال تواجده بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر وبحوزته 10 آلاف و460 قرص مخدر مختلف الأنواع ، ومبلغ مالي قدره ألفين و715 جنيه ، وسلاح أبيض عبارة عن مطواة ، هاتف محمول ، وبمواجهته، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي ، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.