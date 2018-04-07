أخبار مصر - حمودة كطامل

قام فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر بتفقد كليات الجامعة بالدراسة للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

كما تابع رئيس الجامعة خلال جولته بقطاع الدراسة أعمال التجديد والصيانة بقاعة الإمام محمد عبده للوقوف على أعمال التطوير والنهوض بها للحفاظ على عراقتها لتكون مناسبة للمترددين عليها.

كذلك شملت جولة اليوم تفقد رئيس الجامعة لكلية اللغة العربيه، والمشاركة فى اجتماع مجلس إدارة المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية.

كما التقى رئيس الجامعة على هامش جولته مجموعة من سفراء الأزهر من الطلاب الوافدين المشاركين فى برنامج استئصال مرض شلل الأطفال بالمركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بحضور الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال ابو السرور مدير المركز على هامش الدورة التدريبية للتوعية بمرض شلل الأطفال.