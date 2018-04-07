الخرطوم - أ ش أ

أكد وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني الدكتور معتز موسى أن مشروع الربط الكهربي بين مصر والسودان سيتم تنفيذه، لوجود إرادة قيادتي البلدين واهتمام وجدية وزير الكهرباء محمد شاكر المتواجد في السوادان حاليا وسيكون لزيارته نتائج إيجابية.

وأضاف موسي عقب جلسة مباحثات مع وزير الكهرباء المصري اليوم السبت أن هناك اهتمام من الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير بربط مصالح شعبي مصر والسودان على أرض الواقع مشيرا إلى أن زيارة وزير الكهرباء المصري إلى الخرطوم تاريخية ونوعية وتأتي في صلب هذا الاهتمام والسعي نحو مزيد من تعزيز هذا الربط من خلال مصالح مشتركة وهي عملية تصب مباشرة في استدامة الاستقرار في العلاقة بين الجانبين.

وأوضح موسى أن الطلب على الكهرباء في السودان متنامي بدرجة كبيرة وأنه كلما زاد الطلب على الكهرباء لزم نمو إمداد وإنتاج الكهرباء متابعا: “نحن الآن نعمل على إنشاء محطات جديدة بالتعاون مع شركة (سيمنز) الألمانية.. والربط الكهربي مع مصر سيكون له دور مهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء”.