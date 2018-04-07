القاهرة - اخبار مصر

اكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية فى بيان اليوم السبت إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات مكلفا رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين ودفع فرق إنقاذ للمرور على النيل لتلافي حوادث الغرق.

كما أمر محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد برفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الصحة ومرفق الإسعاف ومختلف المستشفيات الحكومية والمركزية بنطاق دائرة المحافظة، لاستقبال أي طوارئ خلال أعياد الربيع وشم النسيم .

وطالب المحافظ بتنفيذ حملات مشتركة بالتنسيق بين مديرية الصحة والبيئة والتموين والطب لفحص الاشتراطات والشهادات الصحية, موجها بسرعة رفع المخلفات ومكافحة الحشرات الناقلة للأمراض حفاظا على البيئة والمظهر الحضاري خلال أيام الاحتفال بأعياد شم النسيم .

أعلنت محافظة الجيزة حالة الطوارئ في كافة القطاعات الخدمية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم وكلف اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية وأجهزة المرافق بتشكيل فرق طوارئ لإصلاح أي أعطال في المرافق أو الخدمات العامة وتجهيز الأماكن الترفيهية والسياحية والمنتزهات العامة وتشكيل غرف عمليات لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين.

كما عززت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها مع الحفاظ على حرم أمن بمحيط كل كنيسة ووضع حواجز معدنية لمنع انتظار السيارات في إطار الاستعدادات للاحتفالات بأعياد القيامة وشم النسيم .