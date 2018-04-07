بورسعيد - أ ش أ

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد بلغت 21 سفينة.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم السبت، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن للحاويات وخروج سفينتين وتوجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة .

وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات وخروج 4 سفن ويوجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن, وجاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.