القاهرة - أ ش أ

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بقرار من نيابة الأموال العامة أنها قامت بصرف تكاليف معسكر الفريق الأول لكرة القدم الذي يقام بمحافظة السويس استعدادا لمباراة مصر المقاصة، غدا الأحد، في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الكابتن أيمن حافظ، مدير الكرة بنادي الزمالك، قد أرسل خطابا معتمدا بصرف مبلغ 80 ألف جنيه وهي قيمة تكاليف المعسكر، وقد تسلم صباح اليوم الإداري أحمد زاهر المبلغ.

واستمر اليوم صرف رواتب ومستحقات الأجهزة الفنية والإدارية والموظفين والعمال لليوم الثالث على التوالي، وأعربت اللجنة المالية عن أملها في أن يكون جميع العاملين بالنادي قد استلموا مستحقاتهم قبل نهاية اليوم وذلك نظرا للأعياد التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام .