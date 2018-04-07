القاهرة - أ ش أ

بعث مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار عادل بعبش، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدا أن انتخابه بهذه الأغلبية الكبيرة من أصوات المصريين تؤكد ثقة الشعب في قيادته للبلاد.

وجاء نص البرقية على النحو الآتي:

“فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. رئيس جمهورية مصر العربية.. تحية طيبة وبعد.. يطيب لنا بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية مصر العربية لولاية ثانية.. حاصلا على ثقة الشعب المصري بأغلبية كاسحة.. أن نهنئكم على ذلك.. متمنين لكم التوفيق والسداد.. داعين الله أن يعينكم على أداء هذه الأمانة بما أنتم أهل له.. وأن يتحقق بقيادتكم للبلاد ما تصبو إليه من رفعة وتقدم وأن تنعم معكم بالأمن والاستقرار وتتبوأ المكان الذي تستحق بين الأمم.. وتقبلوا خالص تقديري واعتزازي.. رئيس محكمة استئناف القاهرة.. المستشار عادل علي أحمد بعبش.. عضو مجلس القضاء الأعلى”.