القاهرة - أ خبار مصر

قضت محكمة جنايات الجيزة،المنعقدة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، بالسجن المؤبد للمتهم إسلام عبد المنعم والسجن ٣ سنوات للمتهم عمرو فاروق فى إعادة محاكمتهما بـ “خلية الصواريخ” الإرهابية فى القضية التى حملت رقم 396 حصر أمن الدولة العليا، لاتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف.

وكان المتهمان قد سبق وأن حوكما وأدينا غيابيا في القضية، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهما وتجرى إعادة إجراءات محاكمتهما من جديد.