القاهرة - أ ش أ

أكد رئيس مجلس النواب علي عبد العال الثقة الكاملة في أن الشعب المصري سيظل دوما شعبا واحدا يبنى ويعمر.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها “عبد العال”، اليوم السبت، لبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأضاف “عبد العال” أن مصر ستكون دوما مصدراى للخير والنور للمنطقة والعالم أجمع ومنبراk لتعليم المحبة والسلام والأمان والاستقرار.

ونوه رئيس مجلس النواب بأن الاحتفال الوطنى بعيد القيامة يعكس حقيقة المشاعر الطيبة والروابط القوية لأبناء الشعب المصري العظيم الحريص على وحدته وأصالته.