باريس - أ ش أ

وصفت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، العلاقات الثقافية بين مصر وفرنسا بأنها تاريخية وقوية، متوقعة أن يشهد العام الثقافي المصري الفرنسي في 2019 العديد من المشاريع والفعاليات الثقافية والفنية.

وأشادت الوزيرة ،اليوم/السبت، على هامش زيارتها الحالية لفرنسا، بمستوى التعاون القائم مع فرنسا في مختلف القطاعات الثقافية، مشيرة إلى حرص البلدين على تعزيز وتنمية التعاون بينهما في كافة المجالات.

و أشارت عبد الدايم إلى الشغف الفرنسي المعهود بتاريخ وحضارة وتراث مصر التي تحظى بمكانة كبيرة في قلوب وعقول الفرنسيين وهو ما تجسد في معرض “ملحمة قناة السويس من عهد الفراعنة حتى القرن الواحد والعشرين” والذي افتتح الخميس الماضي بمعهد العالم العربي بباريس بحضور وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان، ووزيرة الثقافة فرانسواز نيسن.

ومن ناحية أخرى، أعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بإعادة إحياء نشاط المركز الثقافي المصري بباريس بشكل كبير، وبمشاركتها بالمعرض الذي يستضيفه حاليا “حياتنا من خلال الألوان” للفنانة المصرية نهى خليل.