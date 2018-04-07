مرسى مطروح - أ ش أ

أكد مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر عودة 281 مصريا إلي البلاد عبر منفذ السلوم البري بينهم 212 وصولا شرعيا و69 كانوا قد سافروا بصورة غير شرعية.

وصرح مدير أمن مطروح، اليوم السبت، بأنه تم إنهاء إجراءات سفر 684 شخصا بينهم 31 مصريا و653 ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف مدير الأمن أنه تم أيضا إنهاء إجراءات وصول 156 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

ومن ناحية أخري، أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح اليوم محاولة تسلل 24 شخصا حال شروعهم مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.