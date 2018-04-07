القاهرة - أخبار مصر

كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الإعارات في الموسم المقبل للدوري الممتاز ستكون مفتوحة، بحسب ما اتفق عليه مسئولو الجبلاية.

وقال الثعلب الصغير، إنه لا تغيير حتى الآن في مسألة قيد 25 لاعبًا بقائمة كل فريق، على أن تكون الإعارات مفتوحة بحيث يملك كل نادٍ حرية إعارة أي عدد مناللاعبين الذين تعاقد معهم.

وتابع بأنه لا يعلم شيئًا عما تردد في الآونة الأخيرة عن عمل قائمة من 27 لاعبًا أو الاستمرار على قائمة الـ30 لاعبًا المعمول بها في الموسم الحالي، والتي شهدت اعتراضًا من عدة أندية.

وشهدت الأيام الماضية تفكير أعضاء الجبلاية في التراجع عن تطبيق قائمة الـ25 لاعباً فى الموسم الجديد للدوري بناءً على طلب عدد من الأندية التي ستشارك في البطولات الأفريقية ودوري أبطال العرب، خاصة أن قائمة دوري الأبطال والكونفدرالية تكون بمشاركة 30 لاعباً، ومن الأولى استمرار قائمة الـ30 لاعباً أو تخفيضها إلى 27 لاعباً فى الموسم المقبل، وهو الاتجاه الذى يقوده نادي الزمالك.