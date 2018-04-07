القليوبية - أ ش أ

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون في حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق (السلام / الخانكة) بمحافظة القليوبية.

وكان مدير أمن القليوبية اللواء إيهاب خيرت قد تلقي إخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة على طريق السلام / الخانكة فانتقلت علي الفور قوات الشرطة وتبين من المعاينة الأولية وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة على الطريق ومصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بكسور وجروح خطيرة وتم نقلهم جميعا لمستشفى السلام.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.